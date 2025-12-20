Грекия жағалауында ауқымды операциядан кейін 500-ден астам мигрант құтқарылды

Грекия билігі Frontex және жақын маңдағы кемелермен бірлесіп, Гавдос аралының жағалауында 545 мигрантты құтқарды, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасай отырып. Жағалау күзеті жұма күні таңертең апаттық қоңырау қабылдады, бұл ауқымды іздеу-құтқару операциясын бастауға себеп болды.
Операцияға Грекия жағалау күзетінің үш кемесі, Frontex кемелері және үш патрульдік қайық қатысты. Құтқарушылар Гавдостан оңтүстік-шығысқа қарай 16 теңіз миль қашықтықта жүздеген адамы бар шағын балық аулайтын кемені тапты. Операция бірнеше сағаттан кейін сәтті аяқталды.
Мигранттардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ, олардың барлығы Айя Галини портына жеткізілді деп хабарланды. Соңғы күндері Гавдос және Крит аралдарына мигранттар ағыны қайтадан артты, ал Грекия жағалау күзеті осындай құтқару операцияларын күн сайын дерлік жүргізуде.