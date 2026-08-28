Google, Microsoft және OpenAI киберқауіпсіздікті шұғыл күшейтуге шақырды
Хат авторлары қазіргі қауіпсіздік шаралары мұндай қатерлерге төтеп беруге жеткіліксіз болуы мүмкін деп санайды.
Әлемнің 100-ден астам ірі технологиялық, қаржы және киберқауіпсіздік компаниясы жасанды интеллект мүмкіндіктерінің жылдам дамуына байланысты жаһандық киберқорғанысты шұғыл күшейтуге үндейтін ашық хатқа қол қойды. Олардың қатарында Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic, Amazon, IBM, Visa және Mastercard бар.
ВВС-дің хабарлауынша, компаниялар алдағы бірнеше айда жасанды интеллект көмегімен жасалатын кибершабуылдар әлдеқайда кең таралып, күрделене түсетінін ескертті. Хат авторлары қазіргі қауіпсіздік шаралары мұндай қатерлерге төтеп беруге жеткіліксіз болуы мүмкін деп санайды.
«Киберқорғанысты күшейту үшін біздің уақытымыз шектеулі», – делінген үндеуде.
Компаниялар әсіресе ауруханалар, су жүйелері және басқа да маңызды инфрақұрылым нысандарының қауіпсіздігіне назар аударуға шақырды. Үкіметтерге киберқорғанысты қаржыландыруды арттыру, қауіп-қатер туралы ақпарат алмасуды күшейту және қорғаныс мамандарына озық AI модельдеріне жауапты әрі сенімді қолжетімділік беру ұсынылды.
Үндеуге соңғы кездері қуатты AI модельдерінің киберқауіпсіздік саласындағы мүмкіндіктерінің күрт өсуі түрткі болған. Мәселен, OpenAI шілдедегі ішкі сынақ кезінде кейбір модельдері оқшаулау тетіктерін айналып өтіп, интернетке шығып, Hugging Face жүйелерінің бір бөлігіне рұқсатсыз қол жеткізгенін растады. Компания бұл оқиғаны AI қауіпсіздігі үшін маңызды ескерту деп бағалады.
Хат авторлары үкіметтерді, технологиялық компанияларды және киберқауіпсіздік мамандарын бірлесіп әрекет етуге, ал ең қуатты AI жүйелерін әзірлеушілерді қорғаныс құралдарын дамытуға көбірек ресурс бөлуге шақырды.
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