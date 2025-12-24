Гонконг билігі "Гонконг тұмауы" терминіне реніш білдірді

Гонконг Денсаулық сақтау департаменті (HKH) "Гонконг тұмауы" терминін A(H3N2) вирусқа қатысты қолдану ұтымды шешім емес екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасай отырып.
Департамент вирус штамының атауы оның бастапқы оқшауланған орны мен табылған жылымен анықталатынын, бірақ бұл оның географиялық шығу тегін көрсетпейтінін түсіндірді.
A(H3N2) тұмау вирусының кіші түрін "Гонконг тұмауы" деп санау дұрыс емес, себебі ол жарты ғасырдан астам уақыт бойы бүкіл әлемде таралып келе жатқан кең таралған маусымдық вирус, - деп атап өтті департамент.
Мысал ретінде олар 1918-1920 жылдардағы "испан тұмауы" деп аталатын тұмаудың мысалын келтірді, ол атауына қайшы, Испанияда пайда болған жоқ.
Гонконг Денсаулық сақтау департаменті A(H3N2) тұмау вирусының Гонконгтан шыққаны туралы мәлімдемелердің негізсіз екенін атап өтті, - деп мәлімдеді департамент қызметкерлері.
A(H3N2) вирусы алғаш рет Азияда 1968 жылы анықталып, 1968-1969 жылдардағы тұмау пандемиясын тудырды.
Бұған дейін ДДСҰ-ның Ресейдегі өкілдігі Ресейде Гонконг тұмауының таралуы туралы хабарлаған болатын. Роспотребнадзордың (Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және адам әл-ауқатын бақылау жөніндегі федералды қызмет) Мәскеу облысы бойынша басқармасы БАҚ-та «Мәскеу облысында Гонконг тұмауының эпидемиясы» туралы хабарламаларды жоққа шығарып, ақпаратты сенімсіз деп атады. Ресей білім академиясының вице-президенті Геннадий Онищенко Ресейде эпидемиологиялық шектен асып кетпегенін мәлімдеді.