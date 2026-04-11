Германияда жүздеген рейс тоқтатылды
Ел авиациялық дағдарысқа тап болды.
Германия әуе қатынасында үлкен кедергіге тап болды: бортсеріктердің ереуілі жүздеген рейстердің тоқтатылуына әкеліп соқты және ондаған мың жолаушыға әсер етті. Жағдайды наразылық акциясының жылдың ең қарбалас күндерінің бірінде – Пасха мерекелерінің соңында өтуі қиындатады, деп хабарлайды BAQ.KZ Интерфаксқа сілтеме жасай отырып.
Ел бойынша Lufthansa компаниясының шамамен 20 000 қызметкері ереуілге шықты. Неміс БАҚ-тарының хабарлауынша, 500-ден астам рейс тоқтатылды.
Елдің ең ірі әуе хабы Франкфурт әуежайында жағдай өте күрделі. Lufthansa компаниясының 350 жоспарланған рейсінің шамамен 75%-ы сол жерде тоқтатылды, – деп хабарлады Интерфакс.
Ереуіл жергілікті уақыт бойынша түн ортасында басталып, жұма күні кешкі сағат 10:00-ге дейін жалғасады. Осы кезеңде әуе қатынасы қатаң шектеулермен жалғасуда.
Наразылық акциясы жолаушылар үшін ерекше сезімтал болды, себебі ол Еуропадағы Пасха мерекелерінің соңғы күніне сәйкес келді. Бұл кезеңде дәстүрлі түрде демалыстан оралатын адамдар санының шыңы байқалады, бұл көлік жүйесіне қосымша жүктеме түсіреді.
Ереуілге бортсеріктердің мүддесін қорғайтын НЛО одағы шақырды. Ол бірнеше ай бойы Lufthansa басшылығымен жалақыны көтеру және жұмыс жағдайларын жақсарту үшін келіссөздер жүргізіп келеді.
Ереуіл саладағы шиеленіскен жағдайдың жалғасы болып табылады. Бұл соңғы бір жылда Германияның авиация саласындағы үшінші ірі наразылық акциясы. Lufthansa ұшқыштары бұған дейін екі рет ереуілге шыққан.
Қазіргі негізгі сұрақ – тараптар жақын арада келісімге келе ала ма. Әйтпесе, жағдай қайталануы мүмкін, әсіресе рейстерге сұраныс артқан кезеңде.
