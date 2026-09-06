Германияда мыңдаған адам демократияны қолдау акциясына қатысты
Магдебургтегі акцияға 6 мыңға жуық адам қатысты.
Саксония-Анхальт жергілікті парламентіне сайлауға бір күн қалғанда Германияның Магдебург қаласында өткен «Демократия фестиваліне» бірнеше мың адам қатысты.
Deutsche Welle таратқан мәліметке сүйенсек, Магдебург соборы алдындағы алаңға 6 мыңға жуық адам жиналды. Акцияны «Саксония-Анхальт – әлемге ашық» альянсы ұйымдастырды.
Фестиваль басталар алдында қатысушылар бас теміржол вокзалынан Собор алаңына дейін шерумен жүріп өтті. Ұйымдастырушылар акцияның мақсаты өңірдегі демократияны, әралуандықты және өзара құрметке негізделген өмір салтын қолдау екенін мәлімдеді.
Іс-шараға музыкант Себастиан Крумбигель, Juli тобы, жазушы Каролин Эмке және климат белсендісі Луиза Нойбауэр қатысты.
5 қыркүйекте Магдебургте барлығы сегіз қоғамдық акция өткізу жоспарланған. Олардың қатарында «Демократия үшін жарық тізбегі» және DemokRADtour велошеруі бар. Сондай-ақ бірқатар саяси партияның сайлау алдындағы қорытынды іс-шаралары өтті.
Саксония-Анхальт ландтагына сайлау 6 қыркүйекке белгіленген.
ZDF 3 қыркүйекте жариялаған сауалнамаға сәйкес, «Германия үшін балама» партиясы 41%, Христиан-демократиялық одақ 23%, Солшыл партия 11,5%, Германия социал-демократиялық партиясы 8,5%, ал «Одақ-90/Жасылдар» 6% дауыс жинауы мүмкін.
Сонымен қатар ZDF сауалнама нәтижелері сайлаушылардың қазіргі көңіл күйін ғана көрсететінін және дауыс беру қорытындысының болжамы емес екенін атап өтті.
Ең оқылған:
- Британдық ең көне журнал Тоқаевтың Ақжан атты жылқысына тәнті болды
- Астананың шеткері аумақтарында көпқабатты үй салуға 2035 жылға дейін шектеу қойылды
- Гонконгтік және шошқа тұмауы: Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтарға ескерту жасады
- Шекарадан өту уақыты қысқарады: Қазақстан 37 өткізу пунктін жаңғыртып жатыр
- Қытай мен Непалда мұздық опырылудың алдында тұр