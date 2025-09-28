Германия ауғандықтар мен сириялықтарды депортациялауды жоспарлап отыр

Германия «Талибан» қозғалысымен ауғандықтарды депортациялауға қатысты келіссөздерге дайындалып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Bild басылымы жазды.
Германия билігі қылмыс жасаған ауғандықтарды тұрақты депортациялауды жолға қоюды көздеп отыр және сириялықтарды елден шығару механизмін әзірлеп жатыр, - деп хабарлады ішкі істер министрі Александр Добриндт.
Қазан айында Германия Ішкі істер министрлігінің өкілдері Германияда қылмыс жасаған ауғандықтарды депортациялауға қатысты Талибан қозғалысымен келіссөздер жүргізу үшін Кабулға барады.
Бұған дейін Германия Катар арқылы екі рет ауғандық қылмыскерлерді депортациялауды ұйымдастырған. Ең соңғы рейс 2025 жылдың шілдесінде Ауғанстанға 81 адамды әкелді. Дегенмен, Германия Талибанмен дипломатиялық қарым-қатынасты сақтамайды және ықтимал келісімнің шарттары әлі белгісіз.
Берлин де Сирияға депортациялауды бастауды жоспарлап отыр. Бастапқыда бұл қылмыскерлерге, содан кейін тұруға рұқсаты жоқ адамдарға бағытталған. Сонымен бірге, билік «жақсы интеграцияланған» мигранттар мен баспана алуға құқығы жоқ және әлеуметтік жәрдемақыларға сүйенетін мигранттарды ажыратады.