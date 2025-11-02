Гепатит, герпес және COVID-19 жұқтырған маймыл зертханадан қашып кеткен

АҚШ-тың Миссисипи штатында полиция зертханадан қашып кеткен маймылды іздестіруде. Билік өкілдерінің мәліметінше, жануар гепатит C, герпес және коронавирусвирусларымен жұқтырылған, деп хабарлайды BAQ.KZ BILD басылымынасілтеме жасап.
Оқиға 28 қазанда Хайдельберг қалашығының маңында болған. Тьюлейн университетінің медициналықзертханасынан макак маймылдарын тасымалдап келе жатқан жүк көлігіжолдан шығып кетіп, апатқа ұшыраған. Салдарынан ағаш жәшіктердің бір бөлігібүлініп, бірнеше жануар қашып кеткен.
Полицияның мәліметінше, маймылдардың көбін ұстап үлгерген, алайда біреуіәлі еркіндікте жүр. Билік тұрғындарға маймылға жақындамауға және өз бетінше ұстауға тырыспауға кеңес берді.
Біз әлі де еркінжүрген бір маймылды іздеп жатырмыз. Ешқандай жағдайда оған қол тигізбеңіздер, бұл денсаулыққақауіпті болуы мүмкін, — делінген полицияның ресми хабарламасында.
Зертхана өкілдерінің айтуынша, бұл маймылдар жыныстық жолмен берілетін инфекциялар мен тыныс алу жолдарыныңвирустарын зерттеу мақсатында қолданылған.
