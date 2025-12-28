Геннадий Головкин Криштиану Роналдумен кездесті

Қазақстандық боксшы Геннадий Головкин футболшы Криштиану Роналдумен кездесіп, олардың қысқа әңгімесінің видеосын Instagram желісінде жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кадрларда Роналду Головкинді жылы қарсы алып: "Сені көргеніме қуаныштымын", – дейді.
Әңгіме барысында Головкин келесі жылы тағы бір жекпе-жек өткізуі мүмкін екенін жоққа шығармайтынын айтты. 43 жастағы спортшы мансабын ресми түрде аяқтаған жоқ және бұған дейін қызықты ұсыныс болса, рингке қайта оралуға дайын екенін мәлімдеген. Роналду қазақстандық боксшыны Жаңа жылмен құттықтап, сәттілік тіледі.
Головкин мен Роналду бір-бірімен бұрыннан таныс: 2020 жылы олар бірге жаттығып, тәжірибе алмасқан болатын. Қазіргі уақытта екеуі де Эр-Рияд қаласында жүр. Роналду жақында 2027 жылға дейін келісімшартын ұзартқан Сауд Арабиясының "Аль-Наср" клубында өнер көрсетіп жүр. Ал қазір World Boxing халықаралық федерациясының президенті қызметін атқаратын Головкин ірі бокс кештерінің біріне арнайы барған.