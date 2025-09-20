Газа секторындағы қаза тапқандар саны 65 208 адамға жетті

2023 жылғы 7 қазаннан бері Израиль армиясының Газа секторына жасаған шабуылдары салдарынан қаза тапқан палестиналықтар саны 65 208 адамға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu-ға сілтеме жасап.
Бұл туралы аймақтағы Палестина Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді.
Ведомствоның хабарлауынша, соңғы тәулікте ғана Израиль әуе шабуылдарынан 34 адам қаза тауып, 200 адам жараланған.
Мәліметке сәйкес, 19 қаңтарда күшіне енген атысты тоқтату келісімі 18 наурызда бұзылғаннан кейінгі кезеңде израильдік әскердің шабуылдарынан 12 653 адам қаза тауып, 54 230 адам жарақат алған.
2025 жылдың 27 мамырынан бері Израиль мен АҚШ-тың бақылауындағы «гуманитарлық көмек тарату пунктеріне» жасалған жүйелі шабуылдардан 2 518 адам көз жұмып, 18 449 адам жараланған.
Жалпы алғанда, 7 қазаннан бері құрбан болғандар саны 65 208 адамға, жараланғандар саны 166 271 адамға жетті. Аймақтағы қирандылардың астында әлі де мыңдаған адамның мәйіті жатыр.