Газа секторында Израиль шабуылы салдарынан қаза тапқандар саны 71 266-ға жетті

Соңғы 48 сағатта Израиль армиясының Газа секторына жасаған шабуылдары салдарынан қаза тапқандар саны 29 адамға артып, 71 266-ға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Газа Денсаулық сақтау министрлігінің хабарламасында айтылған. Онда израильдік шабуылдардан қаза тапқандар мен жараланғандар, сондай-ақ қираған ғимараттардың үйінділерінен шығарылған мәйіттер туралы егжей-тегжейлі мәлімет берілген.
Хабарламаға сәйкес, соңғы 48 сағат ішінде өңірдегі ауруханаларға 29 адамның мәйіті жеткізілген, оның 25-і қираған ғимараттардың үйінділерінің астынан алынған. Сонымен қатар ауруханаларға 8 жаралы түскен.
Жалпы алғанда, Газада атысты тоқтату режимі күшіне енген сәттен бері 414 бейбіт тұрғын қаза тауып, 1142 адам жараланған, ал үйінділердің астынан 679 адамның денесі шығарылған.
2023 жылдың қазан айында басталған Израиль шабуылдары салдарынан Газа секторында қаза тапқандардың жалпы саны 71 266-ға, ал жараланғандар саны 171 219-ға жеткен.
Газа секторындағы атысты тоқтату және тұтқындар алмасу туралы келісім
АҚШ президенті Дональд Трамп 9 қазанда Израиль мен ХАМАС Египетте өткен келіссөздер барысында Газа секторында атысты тоқтату жөніндегі келісім жоспарының алғашқы кезеңін мақұлдағанын мәлімдеген.
Египетте қол қойылған бұл келісім Израиль үкіметінің мақұлдауынан кейін 10 қазанда күшіне енді.
Соған қарамастан, Израиль армиясы әртүрлі себептерді алға тартып, Газа секторындағы атысты тоқтату туралы қолданыстағы келісімді бұза отырып, палестиналықтарға қарсы шабуылдарын жалғастырып отыр.