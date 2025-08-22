Газа секторында аштықтан қаза тапқандар саны 271 адамға жетті

Газа секторында аштықтан қаза тапқандардың саны 271-ге жетті. Құрбандардың арасында 112 бала бар. Соңғы тәулікте ауруханаларда аштық салдарынан екі өлім тіркелген. Бұл туралы Газа секторының баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ Известияға сілтеме жасап.
Министрліктің дерегінше, жалпы 2 036 адам аштықтан зардап шегіп, медициналық көмекке жүгінген. Ал анклавтағы әскери қақтығыстар басталған 2023 жылдың қазан айынан бері 62 мыңнан астам адам қаза тауып, 156 мыңнан астамы жараланған.
Бұған дейін, 4 тамызда, министрлік аштықтан қаза тапқандардың саны 180-ге жеткенін, олардың 93-і бала екенін хабарлаған болатын. Кейін БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі Жоғарғы комиссары Фолькер Түрк Израильдің Газа тұрғындарын азық-түліктен шектеуін адамзатқа қарсы қылмыс ретінде бағалауға болатынын мәлімдеген.
Сонымен қатар, 20 тамызда Израиль әскерінің Газа қаласына жасаған әуе соққыларынан 50-ден астам адам қаза тауып, 185 тұрғын жараланды. Құтқарушылар үйінді астында қалғандарды іздестіруді жалғастыруда.