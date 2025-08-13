Газа секторын қалпына келтірудің нақты құны қанша?

Газа секторын қалпына келтіру құны 53 миллиард доллардан асады. Мұндай мәліметтерді Палестина ұлттық билігінің (ПҰА) экономика министрі Мұхаммед әл-Амур айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Палестина Газа секторын қалпына келтіру мәселесінде әлемдік қауымдастықтың көмегін күтуде. Қымбат жобаға елдің дау-дамайы біткен соң төтеп бере алмайтыны анық.
Газаны қалпына келтіруге арналған жаңа бағалаулар 53 миллиард доллардан асады, әлем елдері қалпына келтіруге үлес қосуы керек, олардың қатысуы Каир конференциясында талқыланады, – деді министр РИА Новостиге берген сұхбатында.
Министр экономикалық мәселе әртүрлі салалардағы қаржылық қажеттіліктерге байланысты екенін, сонымен қатар бірнеше кезеңді қамтитын қалпына келтіру жоспарын әзірлеу қажеттігін айтты.