Газа секторын қалпына келтірудің нақты құны қанша?

Бүгiн, 22:38
149
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Газа секторын қалпына келтіру құны 53 миллиард доллардан асады. Мұндай мәліметтерді Палестина ұлттық билігінің (ПҰА) экономика министрі Мұхаммед әл-Амур айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Палестина Газа секторын қалпына келтіру мәселесінде әлемдік қауымдастықтың көмегін күтуде. Қымбат жобаға елдің дау-дамайы біткен соң төтеп бере алмайтыны анық.

Газаны қалпына келтіруге арналған жаңа бағалаулар 53 миллиард доллардан асады, әлем елдері қалпына келтіруге үлес қосуы керек, олардың қатысуы Каир конференциясында талқыланады, – деді министр РИА Новостиге берген сұхбатында.

Министр экономикалық мәселе әртүрлі салалардағы қаржылық қажеттіліктерге байланысты екенін, сонымен қатар бірнеше кезеңді қамтитын қалпына келтіру жоспарын әзірлеу қажеттігін айтты.

