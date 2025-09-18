Газ құбырының сақшысы – слесарь

Қоғам өмірінде газ құбыры халықтың тұрмыстық жағдайын жақсартатын ең маңызды инфрақұрылымның бірі. Бірақ бұл жүйеде кез келген уақытта апатты жағдай орын алуы мүмкін. Осындай сәтте газ тұтынатын тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, ақауды жоюға атсалысатын маман – апатты қалпына келтіру слесарі. «Еңбекқор ел» жобасының бүгінгі шығарылымы слесерь маманына арналады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мағжан Ибраймов 7 жылдан бері апатты қалпына келтіру слесарі болып қызмет атқарады. Ол газ құбырындағы апаттық жағдайларды дер кезінде анықтап, ақауды жоюға жауапты маман. Слесарьдің бір күндік жұмысы қалай өтетінін төмендегі видеодан көре аласыздар.