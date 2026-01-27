Ғалымдар күндізгі қысқа ұйқының пайдасы туралы айтты

Ғалымдар күндізгі уақытта бір сағатқа дейін мызғып алу ұйықтау нейрондарының қозғалғыштығын едәуір арттыратынын дәлелдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі ScienceDirect-ке сілтеме жасап.
Еріктілер қатысқан тәжірибе көрсеткендей, мұндай қысқа демалғаннан кейін ми жаңа байланыстарды әлдеқайда тиімді орнатады.
Швейцария мен Германия ғалымдары қысқа күндізгі ұйқы (40–50 минут) мидың жұмыс қабілетін жақсартып, нейрондық байланыстарды нығайтуға ықпал ететінін анықтады.
Түнде ми нейрондардың белсенділігін қалыпқа келтіріп, оқу мен есте сақтаудың негізін қалпына келтіретіні белгілі. Осы орайда ғалымдарда күндізгі аздаған ұйқы үзілісі де ұқсас жағымды әсерге қол жеткізе ала ма деген қызығушылық туындаған.
Зерттеуге зиянды әдеттері мен аурулары жоқ 20 дені сау ерікті қатысқан. Адаптация кезеңінен кейін қатысушылар екі сессиядан өткен: біріншілері күндіз қысқа уақыт ұйықтаған (13:15–14:15), екіншілері – мүлде ұйықтамаған.
Ми жағдайын бағалау үшін мамандар бірнеше әдісті қолданды: ЭЭГ арқылы мидың белсенділігін бақылады, нерв жолдарының жұмыс қабілеттілігін тексерді және мидың жаңа тұрақты байланыстар құру қабілетін зерттеді.
Зерттеу көрсеткендей, бар нерв байланыстарының белсенділігі төмендесе де, мидың жаңа тұрақты байланыстар құру қабілеті артады. Бұл жүйелі қайта жүктеу сияқты жұмыс істейді: ми күн бойы жиналған кернеуден босап, жаңа білімге дайындалады. Көптеген қатысушыларда ұзақ мерзімді есте сақтау процесіне сәйкес ми реакциялары пайда болды (LTP-реакциясы деп аталады), ал ояу күйде елеулі өзгерістер байқалмаған.
Зерттеу нәтижесінде күндізгі қысқа ұйқы мидың функционалдығын қолдап, нейрондық байланыстарды нығайту үшін тиімді әдіс екенін, оның әсері толық түнгі демалысқа жақындайтыны дәлелденді.