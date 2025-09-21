Ғалымдар ескерту жасады: Күн белсенділігі күшейіп келеді

Ғалымдар 21 қыркүйекте Күннің белсенділігі баяу өсетінін болжауда, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС-қа сілтеме жасап.
РҒА Күн астрономиясы зертханасы мен Жер және Күн физикасы институтының мамандарының мәліметінше, тәулік бойы геомагниттік жағдай тұрақты күйде сақталады, ал тұрақсыздық белгілері шамалы ғана байқалады. Дегенмен Күндегі белсенділіктің артуы Жер үшін белгілі бір орташа тәуекелдерге әкелуі мүмкін.
Ғалымдар нақтылағандай, бір күн бұрын, яғни 20 қыркүйекте, жарқыл белсенділігі қалыпты деңгейден сәл ғана жоғары болған, алайда Жерге ешқандай қауіп төндірмеген.