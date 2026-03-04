Футболдан Қазақстан құрамасының бұрынғы бапкері қайтыс болды
Қазақстанда «Қайнар», «Жетісу» және «Астана» клубтарын басқарған.
Бүгiн 2026, 15:05
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 15:05Бүгiн 2026, 15:05
170Фото: instagram.com/fcdordoi/
Бүгін Қырғызстанның 77 жастағы белгілі жаттықтырушысы Борис Подкорытовтың қайтыс болғаны белгілі болды. Ол 1990-шы жылдардың ортасында Қазақстан ұлттық құрамасының жаттықтырушылар штабында қызмет еткен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі «Дордой» ФК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Бүгін қырғыз футболы орны толмас қазаға ұшырады. 78 жасқа қараған шағында белгілі футбол қайраткері, Қырғыз КСР-нің еңбек сіңірген жаттықтырушысы Борис Петрович Подкорытов дүниеден өтті. Ол біздің клубымыздың қалыптасуына орасан зор үлес қосқан тұлға, - делінген баспасөз қызметінің хабарламасында.
Айта кетейік, Борис Подкорытовтың есімі тек қырғыз футболымен ғана емес, сонымен қатар қазақстандық футболмен де тығыз байланысты.
Ол Қазақстанда «Қайнар», «Жетісу» және «Астана» клубтарын басқарған.
Сонымен қатар 1997-1998 жылдар аралығында Қазақстан құрамасында Серік Бердалиннің жаттықтырушылар штабының құрамында болған.
Ең оқылған:
- Алматыда мамандар балаларды оңалту орталығында тәрбиеленушіге қорлық көрсеткен
- Павлодарда жасөспірімді зорлаған ер адам 16 жылға сотталды
- Семейде ойын-сауық орталығы өртенуде
- Роналдудың ұшағы қақтығыстың өршуіне байланысты Сауд Арабиясынан ұшып кетті
- 8 наурыз қарсаңында "Алтын алқа" және "Күміс алқа" иелері 21 625 теңгеден төлемақы алады