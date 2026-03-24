  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Футбол: Қазақстан мен Венгрия құрамалары арасындағы матч кейінге шегерілді

Футбол: Қазақстан мен Венгрия құрамалары арасындағы матч кейінге шегерілді

Қазақстан футбол федерациясы мен Венгрия футбол федерациясының келісімі бойынша кездесу енді 9 маусымда өтеді.

Бүгiн 2026, 21:49
АВТОР
Қазақстан футбол федерациясы
Бүгiн 2026, 21:49
73
Фото: Қазақстан футбол федерациясы

Қазақстан мен Венгрия ұлттық құрамалары арасындағы маусым айына жоспарланған жолдастық матч Қазақстаннан Венгрияға ауыстырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан футбол федерациясы мен Венгрия футбол федерациясының келісімі бойынша кездесу 9 маусым күні бұрын жоспарланған Түркістанда емес, Дебрецен қаласындағы "Надьердеи" стадионында өтеді.

Бұл туралы Sportarena жазды.

Осылайша, маусым айындағы халықаралық үзіліс кезінде Қазақстан құрамасы екі сырт алаңдағы матч өткізеді: 6 маусымда команда Ереванда Арменияға қарсы ойнаса, 9 маусымда Дебреценде Венгриямен кездеседі.

Ең оқылған:

Наверх