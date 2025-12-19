Француз анестезиологы 12 науқасты өлтіріп, өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесілді

18 желтоқсанда Франция соты Бесансон қаласының шығысындағы жеке клиникалардың бұрынғы жетекші анестезиологы 53 жастағы Фредерик Пешьеге үкім шығарды. Ол 2008 және 2017 жылдар аралығында бірқатар науқастарды уландырғаны үшін кінәлі деп танылды, деп хабарлайды BAQ.KZ The Guardian басылымына сілтеме жасап.
Прокурорлардың айтуынша, Пешье улы заттарды парацетамол пакеттері мен анестетикалық ерітінділерге араластырып, операция кезінде науқастардың жүрегі тоқтап қалды. Нәтижесінде 12 адам қайтыс болды, тағы 18 адам құтқарылды, бірақ олардың көпшілігінің денсаулығында күрделі проблемалар бар. Зардап шеккендердің жасы төрт пен 89 аралығында болды.
Прокурор Кристин де Куррезе Фредерик Пешьені «сериялық кісі өлтіруші» және Франция сот жүйесі тарихындағы ең қауіпті қылмыскерлердің бірі деп атады. Оның айтуынша, дәрігер жағдайды толық бақылауда ұстау және кімнің аман қалатынын шешу үшін және әріптестерінің «сәтсіздіктерін» пайдалану арқылы өзін көрсету ниетімен пациенттерді уландырған. Айыптау тарапының айтуынша, кейбір жағдайларда Песье алдымен пациенттерді уландырып, содан кейін өзі тірілткен, оларды абдырап қалған әріптестерінің арасында «құдіретті» құтқарушы ретінде пайда болу үшін қайта тірілткен.
Ол дәрігер емес, дәрі-дәрмекті қару ретінде қолданған қылмыскер еді, - деді прокурор Тереза Бруниссо.
Песье үш айлық сот процесінде кінәсін мойындамады.
Мен ешқашан ешкімді уландырған емеспін, - деді ол сотқа бірнеше рет.
Ең кіші жәбірленуші, төрт жасар Теди есімді бала, 2016 жылы әдеттегі тонзиллэктомия кезінде екі рет жүрек талмасынан зардап шекті. Қазір 14 жастағы жасөспірім уланудың әсерінен, соның ішінде зейін қою және жазу проблемаларынан зардап шегеді. Тағы бір жәбірленуші, 36 жастағы Сандра Симард, 2017 жылы омыртқасына жасалған операция кезінде жүрегі тоқтап, бірнеше күн комада жатты. Ол сотта үнемі ауырсынумен өмір сүретінін және таяқпен жүретінін айтты. Фредерик Пешьенің апелляциялық шағым түсіруге 10 күні бар.