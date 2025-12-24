Францияның пошта қызметіне жасалған кибершабуыл онлайн қызметтерді тоқтатты

Францияның пошта қызметі Рождество мерекесіне үш күн қалғанда жаппай кибершабуылға ұшырады, бұл La Poste онлайн қызметтері мен La Banque Postale клиенттерінің жұмысын уақытша тоқтатты. Веб-сайттағы посылкаларды бақылау, сондай-ақ банктің мобильді және интернет қызметтері істен шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ BBC News сайтына сілтеме жасап.
Францияның экономика министрі Роланд Лекюр BFMTV арнасында дүйсенбіде басталған шабуылдың "қарқынының төмендеуі" байқалғанын, бірақ "жалғасып жатқанын" айтты.
Ешқандай жеке деректер ұрланған жоқ, - деп сендірді министр. - Егер сіз Рождестволық посылкаға тапсырыс берсеңіз, оның веб-сайтта қай жерде екенін қазір тексере алмайсыз, бірақ ол қазірдің өзінде жолда.
Лекюр қазіргі басымдық барлық посылкаларды мерекеге дейін уақытында жеткізу екенін атап өтті.
La Poste мәліметі бойынша, DDoS шабуылы компанияның веб-сайттары мен қосымшаларын шамадан тыс жүктеп, посылка мен поштаны жеткізуді уақытша тоқтатты. Дегенмен, жеткізу жалғасуда және тұтынушылар әдеттегідей сәлемдемелерді ала алады. La Banque Postale онлайн төлемдер SMS аутентификациясы арқылы, сондай-ақ пошта бөлімшелері мен банкоматтарда мүмкін болатынын мәлімдеді.
Wavestone компаниясының киберқауіпсіздік жөніндегі сарапшысы Жером Биллуа шабуылдар саны дәстүрлі түрде жыл соңында артатынын, бірақ олар көбінесе жеке тұлғаларға бағытталғанын атап өтті.
Біз әртүрлі шабуылдарды көріп отырмыз: министрліктердегі деректерді ұрлау және қызмет көрсетуден бас тарту (DoS) шабуылдары - веб-сайттардың шамадан тыс жүктелуі - бүкіл La Poste тобына әсер етеді. Бұл екі түрлі механизм, екі түрлі әрекет ету тәсілі. Олар міндетті түрде бірдей киберқылмыскерлер емес, - деп түсіндірді сарапшы.
Рождестволық апта - француз поштасы үшін ең қарбалас кезең: жылдың соңғы екі айында қызметкерлер шамамен 180 миллион сәлемдемені сұрыптап, жеткізеді. Euronews сонымен қатар дүйсенбіде шабуыл жасалған қызметтер сенбіде де бірнеше сағат бойы үзілгенін атап өтті, бірақ La Poste бұл кибершабуылға қатысты ма, жоқ па, соған түсініктеме бермеді.