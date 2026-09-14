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  • Франциядағы Монблан тауында тас құлап, чехиялық альпинист қаза тапты

Франциядағы Монблан тауында тас құлап, чехиялық альпинист қаза тапты

Оның серігі шок жағдайында тікұшақпен эвакуацияланып, ауруханаға жеткізілді.

14 Қыркүйек 2026, 05:18
АВТОР
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depositphotos.com 14 Қыркүйек 2026, 05:18
14 Қыркүйек 2026, 05:18
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Фото: depositphotos.com

Франциядағы Монблан тауына көтерілу кезінде тас құлап, Чехиядан келген альпинист қаза тапты. Бұл туралы Le Dauphiné Libéré құтқару қызметіне сілтеме жасап хабарлады.

Оқиға 10 қыркүйекте Сен-Жерве коммунасының үстіндегі Гутер кулуарында болған. Екі альпинист қауіпті учаскеден өтіп бара жатқанда тас құлап, шамамен 40 жастағы ер адам бірнеше ондаған метр төменге құлаған.

Оның жарақат алмаған серігі құтқарушыларды шақырған. Ауа райының қолайсыздығына байланысты операцияға Анси қаласынан тікұшақ жіберілді.

Алайда альпинист алған жарақаттарынан көз жұмды. Оның серігі шок жағдайында тікұшақпен эвакуацияланып, ауруханаға жеткізілді.

Гутер кулуары тұрақты тас құлау қаупіне байланысты Монбланға көтерілетін дәстүрлі бағыттың ең қауіпті учаскелерінің бірі саналады. Бұған дейін шілде айында осы маңда тас құлауынан екі альпинист қаза тапқан.

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