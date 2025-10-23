Францияда тағы бір мұражай тоналды

Францияның солтүстік-батысындағы Лангр қаласында орналасқан "Ағарту дәуірі – Дени Дидро үйі" мұражайы тоналды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
20 қазан таңертең жұмысқа келген мұражай қызметкерлері кіру есігі бұзылғанын, ал алтын және күміс тиындар сақталған әйнек витрина сынғанын анықтаған. Қылмыскерлер мұражайда қойылған монеталардың бір бөлігін ұрлап кеткен.
Мұражай ғимараты 1790 жылдан 1840 жылға дейін соғылған, 2011 жылы нысанды қалпына келтіру кезінде табылған 1 633 күміс және 319 алтын монетадан тұратын коллекция.
Мұражайдың басқа экспонаттары өз орнында қалған. Қазіргі уақытта қызметкерлер ұрланған монеталардың нақты санын анықтап жатыр.
Лангр қаласындағы мұражай тоналуы Париждегі Луврда болған ұрлықтан бір тәулік өткен соң болып отыр. Онда бетперде киген қылмыскерлер Наполеон мен оның жұбайы Жозефинаға тиесілі зергерлік бұйымдарды қоса алғанда, императорлық коллекциядан тоғыз экспонатты ұрлап кеткен.
Ұрланған заттардың жалпы құны 88 миллион еуро деп бағаланған.