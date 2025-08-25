Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Францияда өрт сөндіру кезінде тікұшақ тоғанға құлап түсті

Бүгiн, 05:30
Францияның Финистер департаментінде өртті сөндіру операциясы кезінде Morane 29 тікұшағы су тоғанына құлап кетті. Оқиға 24 тамызда болған, деп хабарлайды BAQ.KZ Le Parisien-ге сілтеме жасап.

Басылымның мәліметінше, "су алу кезінде тікұшақ су бетіне тиіп, құлауына себеп болған". Алайда экипаж – ұшқыш пен өрт сөндіру офицері – дер кезінде кабинадан шығып, жағаға аман-есен жеткен.

Morane 29 тікұшағы 2023 жылдан бастап өрт сөндіру мақсатында пайдаланылып келеді. Биылғы жазда ғана ол 33 миссияға қатысып, 154 рет су төгіп, ондаған өрттің таралуына жол бермеген.

