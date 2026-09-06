Францияда аптап ыстықтан 7 мың адам қайтыс болды
Министр қалыптасқан жағдайға қарамастан, Франциядағы аномальды ауа райынан болған өлім көрсеткіші Германияға қарағанда төмен екенін қосты.
6 Қыркүйек 2026, 08:19
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6 Қыркүйек 2026, 08:196 Қыркүйек 2026, 08:19
100Фото: BFM
Басылымның мәліметінше, Франция денсаулық сақтау министрі Стефани Рист шілде айының соңына дейін елде бірнеше рет қайталанған аптап ыстыққа байланысты 7 мыңнан астам өлім тіркелгенін мәлімдеді.
Біз үш ай бойы аптап ыстықтан зардап шегіп келеміз. Бұдан бірнеше қорытынды жасауға болады: денсаулық сақтау жүйесі төтеп беруде, бірақ шілде айының соңына қарай бізде 7 мың адамның артық өлімі тіркелді, - деді ол телеарна эфирінде.
Рист аптап ыстықтың құрбандары негізінен ірі қалаларда тұратын жалғызбасты адамдар екенін атап өтті.
Сондай-ақ министр қалыптасқан жағдайға қарамастан, Франциядағы аномальды ауа райынан болған өлім көрсеткіші Германияға қарағанда төмен екенін қосты.
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