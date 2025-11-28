Франция ерікті әскери қызметті қайта жандандыруда

Франция 2026 жылдың жазынан бастап 18-19 жастағы жастар үшін ерікті әскери қызметті енгізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
France Info хабарлағандай, президент Эммануэль Макрон жаңа бағдарламаның ережелерін жариялады.
Біздің жастарымыз адалдыққа құштар және өз елін қорғауға дайын. Бұл қызметтің үш нақты мақсаты бар: еліміз бен армиямыз арасындағы одақты нығайту, еліміздің төзімділігін арттыру және жастарымыздың дайындығын жақсарту, - деді Макрон Варстағы әскери базада сөйлеген сөзінде.
Франция президенті 18-19 жастағы жастар қызмет ететінін атап өтті. Ерікті әскери қызмет 2026 жылдың жазында басталады, бастапқыда 3000 жас қатысады. Жоспар бойынша 2030 жылға қарай жыл сайын 10 000 жас, ал 2035 жылға қарай 50 000 жас әскерге шақырылады. Еріктілер 10 айлық мерзімге, ең төменгі айлық жалақысы 800 еуро болатындай етіп шақырылады.
Дегенмен, Эммануэль Макрон бұл қызметті "ерекше жағдайларда" міндетті ету мүмкіндігін қарастыруда.
Ауыр дағдарыс жағдайында парламент тек еріктілерден басқаларды да әскерге шақыруға рұқсат бере алады7 Ұлттық қызмет міндетті болады, - деп түсіндірді ол.
Франция президенті еріктілер тек өз елінде ғана қызмет ететінін атап өтті.
Біз жас жігіттерімізді Украинаға жібереміз деген кез келген жалған түсінікті шынымен жоюымыз керек, - деді Макрон Қорғаныс Бас штабының бастығы генерал Фабьен Мандонның Франция халықаралық жағдайдағы шиеленіскен жағдайда "балаларының жоғалуын қабылдауға" дайын болуы керек деген бұрынғы пікірлеріне жауап ретінде.
France 24 арнасының мәліметі бойынша, Францияда жас жігіттер үшін әмбебап әскери қызмет 1905 жылы енгізіліп, 1962 жылы Алжир соғысы аяқталғанға дейін екі-үш жылға созылды, сол кезде салыстырмалы бейбітшілік кезеңі келді және әскерге шақыру ережелері жеңілдетілді. 1990 жылдары Францияда әскерге шақыру біртіндеп 10 айға дейін қысқартылды және 1997 жылы президент Жак Ширактың тұсында толығымен аяқталды.
2015 жылғы Парижге жасалған шабуылдардан кейін жас француз жігіттері резервист ретінде армияға ағылды.