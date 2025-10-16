Франкфурт кітап көрмесінде қазақстандық баспалар мен авторлар таныстырылды

Германияның Майндағы Франкфурт қаласында әлемдегі ең ірі кітап жәрмеңкелерінің бірі – 77-ші “Frankfurter Buchmesse 2025” халықаралық кітап көрмесі ашылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Мәдениет және ақпарат министрлігіне сілтеме жасап.
Биылғы жәрмеңкеге 30-дан астам қазақстандық баспа мен әдебиет саласының өкілдері қатысуда. Олардың қатарында «Мектеп», «Алматыкітап», «Атамұра», «ARMAN-PV», «Steppe & World Publishing», «Эверо», «Kazformoms», «AmalBooks» секілді ірі баспалар бар.
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен ұлттық стенд ұйымдастырылып, онда 350-ге жуық отандық кітап пен жаңа басылымдар қойылды. Экспозиция заманауи қазақ әдебиеті мен баспа ісінің даму бағыттарын, жаңа авторлардың шығармаларын қамтиды.
Қазақстан Республикасының Майндағы Франкфурт қаласындағы Бас консулы көрменің алғашқы күнінде ұлттық стендке арнайы келіп, қазақстандық делегацияға қолдау көрсетті.
Көрме барысында Канада, Қытай, Түркия, Әзербайжан, Дания, Германия және Ұлыбритания елдерінің баспагерлері Қазақстан стендімен танысып, ынтымақтастық жөнінде келіссөздер жүргізді.
Айта кетсек, көрме аясында жеті тілге аударылған «Абайдың қара сөздері. Ұрпаққа Ұлағат» кітабының тұсаукесері өтті. Сонымен қатар оқырман қауымға қазақ әдебиетінің классигі Міржақып Дулатовтың “Бақытсыз Жамал” романы да таныстырылды.
Жәрмеңкеге қатысу – қазақ әдебиетінің халықаралық кеңістікте танымал болуына және мәдени байланыстарды нығайтуға зор мүмкіндік бермек.