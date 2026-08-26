Франкфурт әуежайының қызметкері безгектен қайтыс болды
Майндағы Франкфурт әуежайында қызметкерлер арасында безгекпен ауырудың алты дерегі тіркелді. Ауырғандардың бірі көз жұмды. Бұл туралы әуежай операторы – Fraport компаниясы хабарлады.
Мамандардың алдын ала болжамынша, инфекция көзі Германияға ауру таралған өңірден ұшақ бортымен келген маса болуы мүмкін. Бұл жағдай шамамен шілде айында болған.
Бес қызметкер ем қабылдауда
Әуежайдың тағы бес жұмысшысы безгек жұқтырып, қазіргі уақытта медициналық көмек алуда.
Fraport компаниясының мәлімдеуінше, басты назар профилактика мен персоналды ақпараттандыруға аударылып отыр. Қызметкерлерге безгекке тән белгілер пайда болған жағдайда дәрігерге қаралып, дәрігерлерге әуежайда жұмыс істейтіні туралы хабарлау ұсынылады.
Әуежай аумағында арнайы маса тұзақтары орнатылды. Ұсталған жәндіктер зерттеу жүргізу үшін зертханаға жіберіледі.
Әуежайларда безгектің жұғуы өте сирек кездеседі
Роберт Кох институты Германияда мұндай жағдайлардың өте сирек кездесетінін атады.
Безгек адамға Anopheles тұқымдас жұқтырған масалардың шағуы арқылы беріледі. Жұқтыру үшін жәндік алдын ала инфекция қоздырғышын алуы тиіс.
RKI мәліметтері бойынша, Германияда белгілі бір жағдайларда безгекті тасымалдауға қабілетті Anopheles масаларының жекелеген түрлері мекендейді. Алайда инфекцияның жергілікті түрде жұғуы өте сирек тіркеледі.
Франкфурт денсаулық сақтау департаменті де ауру эндемикалық болып саналмайтын өңірлерден тыс жерлердегі «әуежай маляриясы» жұғудың аса сирек жолы екенін атап өтті. Мұндай жағдайларда инфекцияның адамнан адамға берілуі айтарлықтай рөл атқармайды.
Еуропада 1969 бен 2024 жылдар аралығындағы барлық белгілі «әуежайлық» және багажға байланысты безгек жағдайларын зерттеу кезінде 145 жұқтыру эпизоды анықталды, оның тоғызы Германияда болған.
Безгек қаншалықты қауіпті?
Безгек ауруы өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Аурудың негізгі белгілері – қызудың көтерілуі, бас ауруы, тыныс алудың қиындауы және құрысу.
Ауыр жағдайларда, әсіресе қауіп тобындағы адамдарда инфекция комаға және өлімге әкелуі мүмкін.
Профилактика тәсілдерінің бірі – маса шағуынан қорғану. Күдікті белгілер пайда болған кезде уақтылы медициналық көмекке жүгіну маңызды.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда Африкадан келген әйелден безгек анықталды.
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