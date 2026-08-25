  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Шарджада екі қазақстандықтың мәйіті табылды: СІМ тергеу барысын бақылауда

Шарджада екі қазақстандықтың мәйіті табылды: СІМ тергеу барысын бақылауда

Ақжан мен Жұлдыз Боханованың өліміне қатысты БАӘ құзырлы органдары тергеу жүргізіп жатыр. Қазақстанның Бас консулдығы отбасыларына көмек көрсетуде.

25 Тамыз 2026, 19:31
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев 25 Тамыз 2026, 19:31
25 Тамыз 2026, 19:31
197
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі BAQ.KZ тілшісінің сауалына жауап бере отырып, Шарджа қаласында (БАӘ) қаза болған Қазақстан азаматтары Ақжан Боханова мен Жұлдыз Боханованың туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтты.

Ведомство мәліметінше, Қазақстанның Дубай қаласындағы Бас консулдығы марқұмдардың отбасыларына қажетті консулдық-құқықтық көмек көрсетіп жатыр.

Атап айтқанда, консулдық тиісті құжаттарды рәсімдеуге, сондай-ақ Қазақстан азаматтарының қаза болу мән-жайларын анықтау бойынша Әмірліктердің құзыретті органдарымен өзара іс-қимыл жасауға жәрдемдесуде.

Оқиғаның нақты мән-жайлары әзірге жарияланған жоқ.

БАӘ-нің құзыретті органдары қазақстандықтардың қаза болу жағдайларын анықтап жатыр. Тергеу мүддесіне байланысты қазіргі уақытта қосымша ақпарат жария етілмейді, - деп хабарлады СІМ.

Министрлік қаза болғандардың отбасыларымен тұрақты байланыста екенін және өз құзыреті шеңберінде оларға қажетті көмек көрсетіп жатқанын атап өтті.

Бұған дейін БАҚ-та екі қазақстандық қыздың Шарджада қаза болғаны туралы ақпарат тараған еді. Марқұмдардың туыстары қыздардың зорлықпен өлтірілгеніне күмән келтіргенін айтқан. Алайда бұл ақпаратты ресми органдар әзірге растамады.

Ең оқылған:

Наверх