ДДСҰ: Конгода Эбола жұқтырғандар саны 5 мыңнан асты
Тьерно Бальденің айтуынша, індеттің аумақтық таралуына адамдардың бақылаусыз жүріп-тұруы себеп болған.
19 Тамыз 2026, 11:28
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