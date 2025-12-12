Фон дер Ляйен Трампты еуропалық демократияға араласпауға шақырды

Еуропалық Комиссияның президенті Урсула фон дер Ляйен Politico басылымына берген сұхбатында Украинадағы соғыс туралы өз пікірін білдіріп, АҚШ президенті Дональд Трамптың Еуропаға жақында жасаған шабуылдарына жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Осыған дейін Politico басылымы АҚШ президенті Дональд Трамптың Еуропаны сынға алып, оны «әлсіз» көшбасшылары бар «шіріп бара жатқан» елдердің тобы деп атаған сұхбатын жариялаған болатын.
Мен шын жүректен трансатлантикалық қарым-қатынастың берік жақтаушысымын. АҚШ президенттерімен әрқашан өте жақсы жұмыс қарым-қатынастарым болды және бұл бүгін де солай, - деп жауап берді фон дер Ляйен.
Дегенмен, Еуропалық Комиссияның басшысы Еуропаның Америка Құрама Штаттарымен қарым-қатынасы белгісіздік жағдайында екенін және бұл тек Трамптың кесірінен емес екенін мойындады.
Әрине, Америка Құрама Штаттарымен қарым-қатынасымыз өзгерді. Неліктен? Өйткені біз өзіміз де өзгеріп жатырмыз. Бұл өте маңызды, сондықтан біз мынаны есте ұстауымыз керек: біздің ұстанымымыз қандай? Біздің күшіміз қандай? Осыған жұмыс істейік. Осыған мақтанайық. Біріккен Еуропа үшін күресейік, - деді ол.
Фон дер Лейен сонымен қатар Еуропа «өркениеттің жойылуының» алдында тұрғанын мәлімдейтін АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздік стратегиясына да жауап берді.
АҚШ президенті Дональд Трамп Еуропадағы демократиялық процестерге араласпауы керек, деді Еуропалық комиссия басшысы құжатқа түсініктеме бере отырып.
Сайлауға келгенде, елдің көшбасшысы кім болатынын шешу біз үшін емес, халық үшін маңызды... Бұл сайлаушылардың егемендігі және оны қорғау керек. Басқа ешкім араласпауы керек, сөзсіз, - деді ол.
Трамп әкімшілігі 5 желтоқсанда жаңа ұлттық қауіпсіздік стратегиясын жариялады.
Құжаттың негізгі хабарламасы Ақ үйдің «Америка бірінші орында» деген негізгі хабарламасын қайталау, сондай-ақ Трамптың басқа елдердің істеріне араласпау қағидатын ұстанатын «бейбітшілік президенті» екендігі туралы мәлімдеме болып табылады.