Флоридадағы дауыл АҚШ-тың мұнай саласына әсер етті
Дауылдан кейін АҚШ-тың Энергетика министрлігі ExxonMobil және BP America компанияларына стратегиялық мұнай қорынан әрқайсысына 2 миллион баррельге дейін мұнай алуға рұқсат берген.
12 Қазан 2026, 03:12
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12 Қазан 2026, 03:1212 Қазан 2026, 03:12
126Фото: Коллаж Informburo.kz
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