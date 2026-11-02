Флоридада ұшақ көшеге құлап, тоғыз адам қаза тапты
Апаттың себептері туралы әзірге толық ақпарат жарияланған жоқ.
2 Қараша 2026, 07:49
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2 Қараша 2026, 07:492 Қараша 2026, 07:49
97Фото: Скриншот
АҚШ-тың Флорида штатындағы Палм-Бич қаласында бизнес-классқа жататын реактивті ұшақ көшеге құлады. Оқиға салдарынан борттағы тоғыз адамның барлығы қаза тапқан. Бұл туралы New York Post басылымы хабарлады.
АҚШ Көлік министрлігінің басшысы ұшақтағы тірі қалғандар жоқ екенін мәлімдеді.
Алдын ала мәлімет бойынша, әуе кемесі кем дегенде бір тұрғын үй тіркемесін қиратып, соның салдарынан ірі өрт шыққан. Апаттың себептері туралы әзірге толық ақпарат жарияланған жоқ.
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