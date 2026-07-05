Флорида жағажайында найзағай соғып, бір адам қаза тапты
Алғашқы ақпарат бойынша, үш адам медициналық көмек көрсету үшін жергілікті ауруханаларға жеткізілген.
Бүгiн 2026, 01:29
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Бүгiн 2026, 01:29Бүгiн 2026, 01:29
131Фото: depositphotos.com
АҚШ-тың Флорида штатындағы жағажайда найзағай түсіп, бір адам қаза тауып, тағы үш адам жарақат алды.
Ли округінің шерифі Кармин Марченоның мәліметінше, оқиға Эстеро бульварының 6500-ші ауданында болған. Найзағай салдарынан төрт адам зардап шеккен.
Алғашқы ақпарат бойынша, үш адам медициналық көмек көрсету үшін жергілікті ауруханаларға жеткізілген. Кейін зардап шеккендердің бірінің көз жұмғаны белгілі болды.
Қазіргі уақытта қалған үш адамның жағдайы мен жеке басына қатысты мәлімет нақтыланып жатыр. Оқиғаның мән-жайын құқық қорғау органдары анықтауда.
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