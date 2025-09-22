Филиппинді жаппай наразылық шарпыды

Филиппин астанасы Манилада жаппай наразылық шерулері өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
"Триллион песо маршы" деп аталған наразылық көп миллиард долларлық сыбайлас жемқорлық схемасы әшкереленгеннен кейін басталды, – деп хабарлайды The Guardian.
Биліктің су тасқынына қарсы инфрақұрылымдық жобаларға бөлінген қаржыны жымқырғаны анықталды.
Кеше 100 000-нан астам наразылық білдірушілер Манила метросында және кейбір провинциялық қалаларда салық төлеушілерге 100 миллиард P100 миллиардтан астам шығын әкелетін жалған су тасқынын бақылау жобаларына қатысты жанжалға наразылық білдіру үшін шеруге шықты.
Митингке 100 мыңнан астам адам қатысты. Олар шенеуніктердің жауапқа тартылуын және активтерді ашу туралы есептерді жария етуді талап етті.
Бетперде киген наразылар тәртіп сақшыларына бөтелке лақтырып, дөңгелектерді өртеген. Полиция қызметкерлері арасында жарақат алғандар бар.
Наразылық шаралары елдің басқа аймақтарында, соның ішінде Багиода да өтті.