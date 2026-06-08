Филиппинде қуатты жер сілкінісі болды
Жерасты дүмпулері Филиппиннің оңтүстігіндегі Минданао аралы жағалауында тіркелген.
Филиппинде 8 маусымға қараған түні магнитудасы 7,8 болатын жер сілкінісі тіркелді. Осыған байланысты цунами қаупі туралы ескерту жарияланды.
Жерасты дүмпулері Филиппиннің оңтүстігіндегі Минданао аралы жағалауында тіркелген.
Германияның Геофизикалық зерттеулер орталығының (GFZ) мәліметінше, жер сілкінісі 10 шақырым тереңдікте болған. Филиппин мен көршілес Индонезияның геофизикалық агенттіктері цунами қаупі туралы ескерту таратты. Әзірге екі елде де ірі қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.
Алғашында GFZ жер сілкінісінің магнитудасын 8,2 деп бағалаған. Ал Филиппиннің Phivolcs агенттігі оның магнитудасы 7,0 болғанын хабарлап, биіктігі бір метрден асатын цунами толқындары бірнеше сағат бойы жалғасуы мүмкін екенін ескертті.
Индонезияның метеорология, климатология және геофизика агенттігі (BMKG) жер сілкінісінің магнитудасын 7,7 деп бағалады.
Бұл – біздің өмірімізде бастан өткерген ең күшті жер сілкінісі, – деді Сарангани провинциясындағы Алабель қаласының полиция басшысы Бенджи Анчета.
Индонезияның Манадо қаласындағы тұрғындар да жер сілкінісінің өте қатты сезілгенін айтты.
Әлеуметтік желілерде Филиппиннің Генерал-Сантос қаласында (жергілікті атауы – Генсан) ғимараттың құлау сәті түсірілген бейне тарады.
Алайда әзірге зардап шеккендер немесе қаза тапқандар туралы ақпарат түскен жоқ.
Жер сілкіністерін бақылайтын сайттардың мәліметінше, Филиппинде жерасты дүмпулері қатарынан екінші күн болып тіркеліп жатыр.
БАҚ өкілдері Гонолулуда да жер сілкінісі болғанын хабарлауда. Сонымен қатар Тынық мұхиты жағалауында орналасқан Филиппин, АҚШ-тың батыс жағалауы, Индонезия, Палау, Жап аралдары (Микронезия Федеративтік Штаттарының төрт штатының бірі), Тайвань және Папуа – Жаңа Гвинея елдері мен осы аумақтарда цунами қаупі жарияланды.
Бұған дейін Грекияның Эвбея аралында магнитудасы 4,9 болатын жер сілкінісі болғанын жаздық.
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