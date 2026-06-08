Грекияда жер сілкінді
Мамандардың айтуынша, бұл аймақ бұрыннан сейсмикалық белсенділігі жоғары өңірлердің бірі саналады.
Бүгiн 2026, 07:10
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Бүгiн 2026, 07:10Бүгiн 2026, 07:10
129Фото: EMSC
жазды.
АҚШ Геологиялық қызметінің мәліметінше, жер сілкінісінің ошағы Эвбея аралындағы Лимни қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 6 шақырым жерде орналасқан.
Дүмпулер шамамен 20 секундқа созылып, одан кейін бірнеше минут ішінде бірқатар афтершок тіркелген.
Ғалымдар алдағы екі тәулік бойы өңірдегі сейсмикалық белсенділікті бақылап, жағдайды жан-жақты бағаламақ.
Жергілікті биліктің хабарлауынша, аралдың кейбір бөліктерінде көшкін жүрген. Әзірге зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
Мамандардың айтуынша, бұл аймақ бұрыннан сейсмикалық белсенділігі жоғары өңірлердің бірі саналады.
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