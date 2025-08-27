Farapulse Ablation технологиясы: Алматыда алғаш рет жүрекке бірегей ота жасалды

26-27 тамызда Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институтында еліміздің оңтүстік өңірінде алғаш рет Farapulse Ablation технологиясы бойынша жүрекке бірегей ота жасалды, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Операцияларды Загреб университеттік клиникасының (Хорватия) жетекші маманы Ведран Велагичтің қатысуымен институттың интервенциялық аритмологтары жасады.
Алматыда Farapulse Ablation көмегімен операция жасау үлкен жетістік. Бұл біздің дәрігерлерге әлемдік озық жетістіктерді пайдалануға, емдеу сапасын арттыруға және аритмиядан зардап шегетін науқастарға үміт сыйлауға мүмкіндік береді, - дейді басқарма төрағасы Рүстем Төлеутаев.
Аритмологиялық қызметтің аға ординаторы Асылхан Паримбековтың айтуынша, Farapulse Ablation – жүрек ырғағының жиі кездесетін бұзылыстарының бірі болып саналатын жүрекшелер фибрилляциясын емдеудің революциялық әдісі. Радиожиілікті немесе криоабляцияны қолданатын дәстүрлі әдістерден айырмашылығы, Farapulse технологиясы қысқа, жоғары энергиялы электр өрісінің импульстарын пайдаланады.
Бұл импульстар нақты дәлдікпен әрекет етіп, аритмияны тудыратын ауру жүрек жасушаларын ғана жояды. Қоршаған тіндер, соның ішінде нервтер мен өңеш зақымданбайды. Бұл тәсіл процедураны қауіпсіз, жылдам және тиімдірек етеді, операция уақытын қысқартады және науқастардың сауығуын тездетеді, - дейді дәрігер.
Жүрекшелердің фибрилляциясы – жүрекшелердің жылдам және тұрақты емес жиырылуымен көрінетін ең көп таралған аурулардың бірі. Оның ең қауіпті салдары –инсультке әкелетін қан ұйығыштарының пайда болуы. Аурудың жиілігі жас ұлғайған сайын артады – кейбір мәліметтер бойынша 50 жаста 1%-ға дейін, 65 жаста 6%-ға дейін, 80 жаста 6-15%-ға дейін. Бұл инсульт қаупін 4 есеге, кенеттен қайтыс болу қаупін 2 есеге дейін арттырады.
Алғашқы науқастардың бірі 56 жастағы әйел жүрекшелердің пароксизмальды фибрилляциясы, тахи-бради нұсқасы, ауыр асқыну қаупі өте жоғары ауыр гипертензиядан зардап шеккен. Клиникаға түскен кезде жалпы әлсіздік, физикалық жүктеме кезіндегі ентігу, 2-3 сағатқа дейін созылатын жылдам ырғақты жүрек соғу ұстамалары мазалаған.
Тағы бір науқас, 68 жаста, жүрекшелердің пароксизмальды фибрилляциясы, тахистоликалық нұсқа, жүректің ишемиялық ауруы, стенокардия, 2022 жылы миокард инфарктіне шалдыққан, артериялық гипертензия, шығарылым фракциясы 34%-ға төмендеген жүректің созылмалы жеткіліксіздігі болған.
Соңғы 3 жылда оған стент қойылған, маммаро және аортакоронарлық шунттау жасалған, кардиовертер дефибрилляторы имплантацияланған. Оның да осындай шағымдары болған.
2 күн ішінде 10 операция жасау жоспарлануда. Оталар МӘМС аясында тегін жасалады.