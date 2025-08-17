Еуропаның оңтүстігінде орман өрті өршіп барады

Аптап ыстық пен құрғақ ауа райы оңтүстік Еуропа елдерінде жаппай орман өртін өршітуде. Испания, Португалия, Грекия және Түркия апта бойы өрттің құрсауында қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews арнасына сілтеме жасап.
Коперник климаттың өзгеруі қызметінің мәліметі бойынша, Еуропа әлемнің басқа аймақтарымен салыстырғанда екі есе жылдам жылынуда және оның салдары қазірдің өзінде сезіліп жатыр, қазіргі уақытта тек Испанияда 14 ірі өрт тіркелді. Төтенше жағдайлар қызметінің басшысы Вирджиния Барконес өрт сөндірушілер толық қуатында жұмыс істеп жатқанын айтты. Премьер-министр Педро Санчес жаңа өрттердің шығу қаупі жоғары болғандықтан сенбі «өте қиын күн» болатынын ескертті.
Өрт салдарынан қазірдің өзінде үш адам қаза тапты, оның ішінде өртті сөндіруге көмектескен екі ерікті. Ұлттық метеорологиялық агенттік AEMET қауіп Испанияның көп бөлігінде, соның ішінде елдің солтүстігі мен батысында сақталады деп ескертеді. Аймақта 40 градус Цельсийден жоғары температура дүйсенбіге дейін сақталуы мүмкін, бұл өртті сөндіруді қиындатады.