Еуропада украин босқындарының саны рекордтық деңгейге жетті

Еуропалық Одақ елдері 2025 жылдың қыркүйегінде Украинадан келген азаматтарға уақытша қорғаныс беру туралы 79 205 жаңа шешім қабылдады. Бұл көрсеткіш алдыңғы аймен салыстырғанда 49%-ға жоғары және 2023 жылдың тамызынан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Бұл туралы Eurostat агенттігі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Миграция ағынының артуы Украина билігінің 18–22 жас аралығындағы ер азаматтарға елден шығуға уақытша рұқсат беруімен байланысты. Осы шешімнің нәтижесінде қыркүйек айында Украинадан кеткендер арасында ерлердің үлесі алғаш рет әйелдерден асып, 47%-ға жеткен. Әйелдер үлесі 31%, ал кәмелетке толмағандар – 22% болды.
Қазіргі уақытта ЕО аумағында 4,3 миллион украин азаматы уақытша қорғаныс мәртебесіне ие. Бұл тамыз айымен салыстырғанда 49,5 мың адамға немесе 1,2%-ға артық.
Босқындардың ең көбі Германияда – 1,2 миллионнан астам адам (жалпы санның 28,3%-ы). Одан кейін Польша – 1 миллион (23,5%) және Чехия – шамамен 400 мың адам (9%) көрсеткіштерімен тұр.
Сарапшылардың пікірінше, бұл тенденция Украинадағы соғыс жағдайының ұзаққа созылғанын және жастар арасындағы қауіпсіздік пен әлеуметтік тұрақтылыққа деген алаңдаушылықтың күшейгенін көрсетеді.
Еуропалық Одақ 2022 жылдан бері Украина азаматтарына «уақытша қорғау директивасы» аясында тұруға, еңбек етуге және әлеуметтік қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік беріп келеді.