Еуропада газ бағасы өсті

Еуропада газ бағасы 1000 текше метр үшін 484 долларға дейін өсті.

Еуропадағы ең ірі газ хабы — Нидерландтағы TTF индексі бойынша мамыр айындағы (ең жақын) фьючерстер сауданы 516,4 доллар деңгейінде ашты (+9,2%), деп хабарлайды BAQ.KZ "Прайм"-ға сілтеме жасап.

Дүйсенбі күнгі ең жоғары баға 520,4 долларды (+10,1%), ал ең төменгі баға 479,8 долларды (+1,5%) құрады. Қазақстан уақыты бойынша 00:15-тегі жағдайға сәйкес көрсеткіш 483,9 доллар (+2,4%) деңгейінде қалыптасты.

Баға динамикасы алдыңғы сауда күнінің есептік құны – 472,7 доллардан есептелген.

