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  • Еуропада газ бағасы 2022 жылдың соңынан бергі ең жоғары деңгейге көтерілді

Еуропада газ бағасы 2022 жылдың соңынан бергі ең жоғары деңгейге көтерілді

2026 жылдың басынан бері Еуропада газ бағасы үш есеге жуық өскен, ал Brent мұнайы шамамен 80%-ға қымбаттаған.

15 Қыркүйек 2026, 07:48
АВТОР
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unsplash.com 15 Қыркүйек 2026, 07:48
15 Қыркүйек 2026, 07:48
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Фото: unsplash.com

Еуропада табиғи газ бағасы жеткізілімдердің үзілуі мүмкін деген алаңдаушылыққа байланысты айтарлықтай өсті.

14 қыркүйектегі таңғы сауда барысында Амстердамдағы TTF биржасында газдың айлық фьючерс бағасы 5%-дан астам өсіп, мегаватт-сағатына 83,75 еуроға жетті. Бұл – 2022 жылдың соңынан бергі ең жоғары көрсеткіш.

Бағаның өсуіне Таяу Шығыстан сұйытылған табиғи газ жеткізілімдерінің үзілу қаупі және Ормуз бұғазының жабылуы мүмкін деген алаңдаушылық себеп болды.

Сонымен қатар мұнай бағасы да 2%-дан астам қымбаттады. Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне 107 доллардан асып, WTI бағасы 103 долларға жақындады.

2026 жылдың басынан бері Еуропада газ бағасы үш есеге жуық өскен, ал Brent мұнайы шамамен 80%-ға қымбаттаған.

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