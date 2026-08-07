Еуропа Ресейдің ақшасына қол салды: Мәскеу қалай жауап береді?
7 Тамыз 2026, 17:19
БӨЛІСУ
7 Тамыз 2026, 17:197 Тамыз 2026, 17:19
82Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Еуропа Ресейдің бұғатталған активтерінен түскен қаражатты Украинаға бағыттап жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ал Мәскеу осы уақытта армияның басқару жүйесін қайта құруда.
Бұл екі процесс соғыстың ұзаққа созылатынын білдіре ме?
Еуроодақ Ресейдің бұғатталған активтерінен түскен тағы 1,4 млрд еуроны Украинаға бермек. Еуропа болашақта Ресейдің негізгі активтерін де толық тәркілеуге бара ала ма? Мәскеу оған қандай жауап қайтаруы мүмкін?
Сонымен қатар Ресей армиясындағы өзгерістер нені көрсетеді: майдандағы проблемаларды шешу әрекеті ме, әлде ұзақ соғысқа дайындық па?
Осы және өзге де сұрақтарды халықаралық қатынастар маманы Жансая Нұралымен талқыладық.
Ең оқылған:
- Қазақстанда әр балаға 50 мың теңгеден беріледі: Көмекті кім және қалай алады?
- ҰБТ-2026: Қанша талапкер грант конкурсына өтті?
- +40°C ыстық пен дауыл: 7 тамызда ауа райы қандай болады?
- Алматыдағы саябақта ер адам балаларға шабуыл жасаған: Анасы оқиғаның мән-жайын айтты
- 7 тамызда мемлекеттік грант иегерлерінің тізімі жарияланады