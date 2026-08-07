Еуропа Ресейдің ақшасына қол салды: Мәскеу қалай жауап береді?

7 Тамыз 2026, 17:19
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 7 Тамыз 2026, 17:19
7 Тамыз 2026, 17:19
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Еуропа Ресейдің бұғатталған активтерінен түскен қаражатты Украинаға бағыттап жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Ал Мәскеу осы уақытта армияның басқару жүйесін қайта құруда. 

Бұл екі процесс соғыстың ұзаққа созылатынын білдіре ме?

Еуроодақ Ресейдің бұғатталған активтерінен түскен тағы 1,4 млрд еуроны Украинаға бермек. Еуропа болашақта Ресейдің негізгі активтерін де толық тәркілеуге бара ала ма? Мәскеу оған қандай жауап қайтаруы мүмкін?

Сонымен қатар Ресей армиясындағы өзгерістер нені көрсетеді: майдандағы проблемаларды шешу әрекеті ме, әлде ұзақ соғысқа дайындық па?

Осы және өзге де сұрақтарды халықаралық қатынастар маманы Жансая Нұралымен талқыладық.

 

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