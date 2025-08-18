Бүгін, 18 тамызда Ақ үйде өтетін Украина мен АҚШ президенттерінің кездесуінде Украинаның тағдыры шешілуі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
АР таратқан мәліметке сүйенсек, Еуропа және НАТО көшбасшылары Владимир Зеленскийге Вашингтонда қосылатынын жариялады. Олар Дональд Трамппен Украинадағы соғысты тоқтату және АҚШ ұсынған қауіпсіздік кепілдіктерін нығайту жөніндегі келіссөздерде ортақ ұстанымды көрсетеміз деп отыр.
Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия және Финляндия басшылары жұма күні Трамптың Ресей президенті Владимир Путинмен өткен саммитіне Зеленский шақырылмағаннан кейін украин көшбасшысының айналасына топтасты.
Дүйсенбі күні Ақ үйде Зеленскийдің жанынан табылу уәдесі — ақпан айында өткен кездесудегідей жағдай қайталанбауына бағытталған айқын қадам. Ол кезде Трамп қызу әңгіме барысында Зеленскийді қатты сынға алған еді.
Еуропалықтар бұл көріністің қайталануынан қатты қорқады, сондықтан олар Зеленский мырзаны барынша қолдағысы келеді. Бұл – билік пен күшке негізделген тартыс, ал мұндай тәсіл Трамп жағдайында жұмыс істеуі мүмкін, — деді БҰҰ жанындағы Францияның әскери миссиясын басқарған, қазір зейнеттегі француз генералы Доминик Тринкан.
Еске салайық, бұған дейін Владимир Зеленский Дональд Трамппен кездесуге дайындалып жатқанын жаздық.