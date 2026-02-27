Еуразиялық автотасымалға ортақ талаптар енгізіледі
Құжат Одаққа мүше мемлекеттер аумағында көлік құралдарының техникалық параметрлеріне қойылатын талаптарды біріздендіруге бағытталған.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еуразиялық көлік дәліздеріне кіретін автомобиль жолдарымен жүрген кезде көлік құралдарының рұқсат етілетін массалары, осьтік жүктемесі және габариттері туралы келісімді бекіту жөніндегі Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аталған келісім 2024 жылы 13 желтоқсанда Мәскеу қаласында қабылданған болатын. Құжат Одаққа мүше мемлекеттер аумағында көлік құралдарының техникалық параметрлеріне қойылатын талаптарды біріздендіруге бағытталған.
Оны іске асыру халықаралық автотасымалдаушылар үшін тең әрі ашық жағдай қалыптастырады.
Келісімнің негізгі мақсаттары:
– ЕАЭО-ның транзиттік әлеуетін тиімді пайдалану;
– Еуразиялық көлік дәліздері бойынша халықаралық автомобиль тасымалының тиімділігін арттыру;
– Автомобиль инфрақұрылымының сақталуын қамтамасыз ету;
– Жол қозғалысы қауіпсіздігін күшейту;
– Көлік қызметтерінің сапасын арттыру.
Жарлық транзиттік тасымалдарды дамытуға құқықтық негіз қалыптастырып, Қазақстанның өңірдегі маңызды көлік-логистикалық хаб ретіндегі позициясын нығайтады.
Ең оқылған:
- 8 наурызда гүл де "қауіпті" бола алады
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға әлеуметтік төлем беріледі
- Атыраудағы қанды қылмыс: Күдіктінің ұсталған сәттегі фото-видеосы жарияланды
- "Табысы төмендерге 432 мың теңге беріледі" деген ақпарат рас па?
- Көкшетауда стоматологияда 3 жасар қыз медициналық құралды жұтып қойды