Етке басымдық, бұршаққа шектеу: Еуропада жаңа пікірталас
Еуропалық Одақта етке берілетін субсидияға қатысты дау күшейді.
Еуропалық одақта азық-түлік саясатының болашағына қатысты жаңа пікірталас басталды. Бұған қайырымдылық ұйымы Foodrise жариялаған зерттеу себеп болды. Онда ЕО-да сиыр және қой етіне берілетін субсидия көлемі бұршақ тұқымдас дақылдарға қарағанда 580 есе көп екені көрсетілген. BAQ.KZ бұл деректі gismeteo.ru-ға сілтеме жасап хабарлайды.
Зерттеу авторларының айтуынша, ЕО-ның Бірыңғай ауыл шаруашылығы саясаты (CAP) етке басымдық беретін тамақтану үлгісін «әділетсіз» деңгейде қолдап отыр. Дәрігерлер қызыл етті шамадан тыс тұтыну созылмалы аурулар қаупін арттыратынын айтады. Ал климат мамандары мал шаруашылығы парниктік газдар шығарындыларына, топырақтың тозуына және биоалуантүрліліктің азаюына елеулі үлес қосатынын ескертеді.
2020 жылғы деректерге сәйкес:
Сиыр және қой еті бұршақ дақылдарына қарағанда 580 есе көп субсидия алған;
Шошқа еті өсімдік тектес ақуыз көздеріне қарағанда шамамен 240 есе көп қолдау көрген;
Сүт өнімдері жаңғақтар мен дәндерге қарағанда 554 есе көп субсидияланған.
Сарапшылар мұндай теңсіздік қаржы бөлу қағидаттарымен байланысты екенін айтады. ЕО жалпы бюджетінің үштен біріне жуығын фермерлерді қолдауға жұмсайды. Алайда қаржы көбіне жер көлеміне қарай бөлінеді, ал денсаулық сақтау немесе экологиялық тұрақтылық мақсаттары ескерілмейді. Соның салдарынан мал азығын өндіретін ірі шаруашылықтар мен мал өсіру секторына көбірек қаражат тиеді.
Бұл жүйе аграрлық өндірістің қазіргі құрылымын сақтап отыр. Мал азығын өсіру үшін үлкен жер алқаптары қажет болғандықтан, субсидия көлемі автоматты түрде артады. Ал бұршақ дақылдарын өсіру аз ресурс талап етсе де, қаржылай қолдаудан шет қалып отыр.
Зерттеу авторлары мал шаруашылығының жасырын әлеуметтік шығындары да ескерілмейтінін атап өтті. Олардың қатарында ауа мен судың ластануы, метан шығарындылары, сондай-ақ дұрыс емес тамақтанумен байланысты денсаулық сақтау шығындары бар. Егер осы факторлар есепке алынса, ет индустриясын қолдаудың қоғам үшін нақты құны әлдеқайда жоғары болар еді.
Зерттеу нәтижелері ЕО-ның ауыл шаруашылығы саясатын реформалау қажеттігі туралы пікірталасты күшейтті. Соңғы жылдары ғалымдар мен халықаралық ұйымдар өсімдік тектес ақуыз өндірісі мен тұтынуын ынталандыруға шақырып келеді. Бұршақ, жасымық және асбұршақ аз су мен жерді қажет етеді әрі топырақты азотпен байытады, бұл оларды тұрақты ауыл шаруашылығының маңызды бөлігіне айналдырады.
Әзірге қолданыстағы субсидия жүйесі негізінен мал шаруашылығына бағытталған өндіріс моделін қолдап отыр. Бұл азық-түлік жүйесін экологиялық тұрғыдан тұрақты етуге көшу үдерісін баяулатуы мүмкін.
