Ет бағасын есептеген блогер із-түзсіз жоғалып кетті

Түрікменстанда Hitrowskin бүркеншік атымен танымал TikTok блогері ет бағасының өсуін сынаған бейнежазба жариялағаннан кейін жоғалып кетті. Ол 2025 жылдың қараша айының соңынан бері байланыссыз жүр, ал оның қайда екені белгісіз. Әлеуметтік желілерде оның қайтыс болуы мүмкін екендігі туралы расталмаған хабарламалар таралуда, бірақ бұл ақпарат ресми расталмады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Блогердің соңғы бейнежазбасы қараша айының соңында жарияланды. Онда ол ет бағасының күрт өсуі туралы эмоционалды түрде айтып, ел тұрғындарының 140-150 манат (40-43 АҚШ доллары) тұратын өнімді қалай сатып ала алатынын сұрады. Осы бейнежазбадан кейін блогер көпшіліктің назарынан тыс қалды. Hitrowskin түркімен әлеуметтік желілерінде әлеуметтік мәселелер, бағаның өсуі және теңсіздік туралы қатқыл бейнежазбаларымен, сыни пікірлерімен танымал болды. Елдегі сөз бостандығы мен ақпаратқа қол жеткізуге қатаң шектеулер қойылғанына қарамастан, оның жазбалары қоғамда белсенді талқыланды.
Әлеуметтік желі пайдаланушыларының айтуынша, блогер жоғалып кеткеннен кейін, оның ашық сыны үшін қудаланып жатқанын көрсететін ондаған бейнежазбалар мен жүздеген пікірлер пайда болды. Кейбіреулер блогердің қараша айының соңында қайтыс болып, жерленгенін айтады, бірақ бұл ақпарат расталмады.
Түрікменстанның ақпарат жариялылығының жабық сипатына байланысты мұндай ақпаратты тексеру немесе үкіметтің ресми түсініктемесін алу мүмкін емес, - деп атап өтті журналистер.
Азаттық радиосының Түрікмен қызметінің дереккөздері әлеуметтік желі пайдаланушыларына қысымның күшейгенін де хабарлайды. Олардың айтуынша, кейбір аймақтарда құқық қорғау органдары мен киберқауіпсіздік қызметкерлері TikTok-тағы сыни пікірлерге байланысты адамдарды жауапқа шақырып, ұялы телефондарын тәркілеп, саяси көзқарастары мен байланыстары туралы сұрап жатыр.
Аты-жөнін атамауды өтінген Балқан аймағының бір тұрғыны бейнежазба астында Hitrowskin отбасына көңіл айтқан пікір қалдырғаннан кейін жауапқа шақырылғанын айтты. Оның айтуынша, қауіпсіздік қызметкерлері үкіметті сынағаны үшін оған тікелей жаза қолданамыз деп қорқытып, жоғалған блогерді басқаларға "ескерту" ретінде келтірген.
Адам құқықтарын қорғаушылар мен тәуелсіз бақылаушылар Түрікменстандағы әлеуметтік желі пайдаланушыларына қарсы науқан соңғы айларда әлеуметтік-экономикалық жағдайға наразылықтың артуына байланысты күшейгенін атап өтеді. Наразы тұрғындардың саны күн сайын көбейіп, күнделікті қиындықтар, бағаның өсуі және тауарлардың тапшылығы туралы бейнежазбалар жариялап жатыр.