Эстетикалық гимнастикадан Азия чемпионаты басталды
Байрақты бәсекеге әлемнің 10 елінен 345 спортшы келді. Олар 6 медаль жиынтығын сарапқа салады.
Бүгiн 2026, 04:16
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 04:16Бүгiн 2026, 04:16
97Фото: ҰОК
Байрақты бәсекеге әлемнің 10 елінен 345 спортшы келді. Олар 6 медаль жиынтығын сарапқа салады.
Айта кетейік, спорттың бұл түрі елде 8 жылдан бері дамып келе жатыр. Осы уақытқа дейін 211 халықаралық дәрежедегі спорт шебері және 409 Қазақстан Республикасының спорт шебері даярланды.
Ең оқылған:
- Жаңбыр, найзағай, бұршақ: Бірқатар өңірде дауылды ескерту жарияланды
- АҚШ пен Иран бейбіт келісімге жақындады
- Павлодар облысында студенттер мен оқушылардан ақша бопсалаған күдіктілер ұсталды
- Иран мен АҚШ келісіміне Израиль тосқауыл қоюы мүмкін – Арагчи
- Каспий теңізінде жасөспірім суға батып кете жаздады