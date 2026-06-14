Эстетикалық гимнастикадан Азия чемпионаты басталды

Байрақты бәсекеге әлемнің 10 елінен 345 спортшы келді. Олар 6 медаль жиынтығын сарапқа салады.

Бүгiн 2026, 04:16
АВТОР
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ҰОК Бүгiн 2026, 04:16
Бүгiн 2026, 04:16
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Фото: ҰОК
 
Сары құрлық біріншілігі елімізде алғаш рет ұйымдастырылып отыр.

Байрақты бәсекеге әлемнің 10 елінен 345 спортшы келді. Олар 6 медаль жиынтығын сарапқа салады.

Айта кетейік, спорттың бұл түрі елде 8 жылдан бері дамып келе жатыр. Осы уақытқа дейін 211 халықаралық дәрежедегі спорт шебері және 409 Қазақстан Республикасының спорт шебері даярланды.

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