Ескек есуден Сергей Емельянов 10 дүркін Азия чемпионы атанды

Ұлттық құрама спортшысы Сергей Емельянов Қытайдың Наньчан қаласында өтіп жатқан байдарка мен каноэде ескек есуден Азия чемпионатында топ жарды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ол 500 метрде жұптасып жарыста (каноэ) Руфина Искаковамен бірге мәреге бірінші келді.

Айта кетейік, былтыр Жапония астанасында өткен лицензиялық құрлық чемпионатында Сергей мен Руфина осы қашықтықта алтыннан алқа таққан.

Сергей Емельяновтың ересектер арасындағы Азия чемпионатындағы алтындары:

Наньчан-2025:

Сергей Емельянов (Руфина Искакова) 500 м

Токио-2024

Сергей Емельянов (Тимур Хайдаров) 500 м

Сергей Емельянов (Руфина Искакова) 500 м

Районг-2022

Сергей Емельянов (С-4) 200 м

Сергей Емельянов (С-4) 500 м

Сергей Емельянов (С-4) 1000 м

Шанхай-2017

Сергей Емельянов (Тимофей Емельянов) 1000 м

Сергей Емельянов (С-4) 200 м

Сергей Емельянов (С-4) 500 м

Сергей Емельянов (С-4) 1000 м

Бүгінгі финалдар әлі жалғасып жатыр.