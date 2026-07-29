Ержан Тоқтағұлов Мәдениет және ақпарат вице-министрі қызметіне тағайындалды
Қазақстан Үкіметінің қаулысымен Ержан Тоқтағұлов Мәдениет және ақпарат вице-министрі қызметіне тағайындалды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Ержан Тоқтағұлов 1992 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетін, Қазақстан Республикасы Президентiнің жанындағы мемлекеттiк басқару академиясын, Халықаралық көлiктiк-гуманитарлық университетiн бітірген.
Президенттік Жастар кадрлық резервінің мүшесі.
2015 жылдан 2018 жылға дейін ҚР Ұлттық Экономика министрлігінің құрылымында бас маман, сарапшы болып жұмыс істеді.
2018–2019 жылдары – Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар комитеті Байланыс саласындағы бақылау басқармасының бас сарапшысы.
2019 жылы – «Қазақстан индустрияны дамыту институты» АҚ Сарапшылардың шығындарын орнына толтыру орталығының директоры.
2019–2020 жылдары – Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Ақпарат комитеті БАҚ саласындағы бақылау басқармасы басшысының м.а., басшысы.
2020–2021 жылдары – Қостанай облысы әкімдігінің еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының басшысы – Қостанай облысы бойынша бас мемлекеттік еңбек инспекторы.
2021–2024 жылдары – Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі өңіраралық байланыс инспекциясының басшысы.
2024 жылдың наурыз айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Мәдениет және ақпарат министрлігі Цифрлық трансформациялау және жобалық менеджмент департаментінің директоры болып жұмыс істеді.
Бұған дейін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі тағайындалғанын жазған едік.
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