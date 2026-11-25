Ертістегі қайғылы оқиға: Шығыс Қазақстанда үш балықшы жұқа мұз астына түсіп, қаза тапты
Зевакино ауылы маңында үш ер адам жұқа мұзға шығып, суға батып кеткен. Марқұмдардың құтқару кеудешелері болмаған.
25 Қараша 2026, 03:47
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25 Қараша 2026, 03:4725 Қараша 2026, 03:47
136Фото: depositphotos.com
Шығыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметіне сүйенсек, қайғылы оқиға Шемонаиха ауданындағы Зевакино ауылы маңында болған. Ертіс өзенінің жайылмасында жұқа мұзға шыққан 1984, 1960 және 1967 жылы туған үш балықшы суға батып кеткен.
Ер адамдар құтқару кеудешелерін кимеген. Марқұмдардың денесін ТЖД сүңгуірлері судан алып шықты, – деп мәлімдеді өңірлік департаменттің баспасөз қызметі.
Құтқарушылар алғашқы аяз түскенде су айдындары мұзбен жабыла бастағанымен, бұл оның үстімен жүруге қауіпсіз дегенді білдірмейтінін ескертеді.
Сонымен қатар бұған дейін Қарағанды облысында балық аулауға шығып, жоғалып кеткен ер адамның денесі табылғандығын жазған едік.
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