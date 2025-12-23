Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Ертең елдің басым бөлігінде боран соғып, көктайғақ болады – Қазгидромет

Бүгiн, 21:47
pexels.com
Фото: pexels.com

Ел аумағының басым бөлігінде 2025 жылғы 24 желтоқсан, сәрсенбіде солтүстік-батыс циклон және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің ықпалы сақталатын болады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметінше, көптеген өңірде қарлы боран тұрады деп күтіледі.

Еліміздің солтүстігінде, батысында және оңтүстік-батысында қар мен жаңбыр түрінде жауын-шашын болады.

Сондай-ақ Қазақстанның оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және шығысында антициклонның әсерінен жауын-шашынсыз құрғақ ауа райы күтіледі.

Бүкіл республика бойынша тұман, көктайғақ, екпінді жел болады деп күтіледі.

